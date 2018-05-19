42-річний американець влаштував стрілянину в гольф-клубі Трампа і був поранений

Нападник зірвав прапор з однієї з будівель, увійшов усередину, і відкрив стрілянину в повітря, "викрикуючи анти-трампівські гасла".

Неподалік від Маямі після короткої перестрілки поліція затримала чоловіка, який відкрив вогонь на території гольф-клубу National Doral Golf Club, що належить Дональду Трампу.

Як повідомляє Голос Америки, за даними поліції, повідомлення про інцидент надійшло на пульт чергового в 1:30 ночі.

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Як повідомили свідки події, нападник зірвав прапор з одного з будинків, увійшов всередину, і відкрив стрілянину в повітря, «викрикуючи анти-трампівські гасла».

«Ми не знаємо, якими були його мотиви, але він намагався вступити в перестрілку з поліцейськими», – заявив Хуан Перес.

В результаті перестрілки нападник був поранений і доставлений у місцеву лікарню. Стрільцем виявився 42-річний Джонатан Одді. Поліція провела обшук в його будинку в місті Дорал, але не виявила нічого підозрілого.

Секретна служба США, яка відповідає за безпеку вищих осіб держави, в спеціальній заяві повідомила, що також проводить розслідування інциденту.

Корпорація Trump Organization придбала цей гольф-клуб в 2012 році.

Як повідомляв УНІАН, вчора сталася стрілянина в школі, в Техасі. Звинувачення у вбивстві 10 осіб були пред'явлені 17-річному учневі.