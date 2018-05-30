Постпред Росії при ООН відповів на висновки розслідування катастрофи MH17

На його думку, країни, які брали участь у розслідуванні, використовували «погані методи».

На засіданні Радбезу ООН Росія відмовилася визнати висновки слідчої групи, яка заявила про відповідальність Москви за збитий над Донбасом Boeing в 2014 році, заявивши, що країни, які брали участь у розслідуванні, використовували "погані методи".

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За словами постпреда Росії при ООН Василя Небензі, звинувачення на адресу Росії, що прозвучали в доповіді міжнародної комісії, є безпідставними, передає ТАСС. Також він заявив про недовіру до підсумків роботи комісії, нагадавши, що Росія була позбавлена повноцінного права брати участь у розслідуванні. «Враховуючи те, якими поганими методами працюють сьогодні окремі держави, ми можемо довіряти тільки тим розслідуванням, повноправним учасником яких є Росія», - сказав дипломат.

Він зазначив, що Росія «підтверджує готовність надавати всіляке сприяння по-справжньому транспарентному і незалежному розслідуванню».

Говорячи про підсумки роботи міжнародної комісії, присутній на засіданні Радбезу глава МЗС Нідерландів Стеф Блок заявив, що Росія повинна визнати свою відповідальність за те, що сталося. «Хочу ще раз нагадати, якщо ви про це забули. З Росією мовою ультиматумів розмовляти нікому не дозволено», - відповів йому Небензя.

Представник Росії зазначив, що російська позиція щодо цієї трагедії не змінилася за минулі кілька років. «Ми обурені цією жахливою подією і глибоко сумуємо про жертви і співчуваємо їхнім рідним і близьким. Ми наполягаємо на проведенні розслідування, що заслуговує довіри, справжні винні мають бути визначені на основі достовірних доказів і притягнуті до відповідальності», - заявив він.