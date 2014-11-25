Міністр оборони Литви розповів про військову допомогу Україні

Про це заявив міністр оборони Литви Юозас Олекас, повідомляє Delfi.lt.

"Цього року, мені здається, ми надали допомоги на 150 тис. літів: медикаментами та іншу допомогу. Приблизно такого ж рівня будемо триматися і наступного", - зауважив він.

"А якщо щось понад - буде передано не з бюджету, а того, що у нас є на складах, що безпосередньо нам не потрібно", - додав глава оборонного відомства.

Відповідаючи на питання, чи можливі поставки Україні якого-небудь озброєння або його елементів, Олекас відповів, що поки невідомі потреби української сторони.

"Поки що ми хочемо знати, яка потреба. Коли буде потреба, тоді буде видно ... будемо дивитися, що ми можемо передати без шкоди для нас", - сказав міністр.

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Президент Литви Даля Грибаускайте, зі свого боку, відзначила, що військова допомога Україні буде надаватися в різних формах.

"А що стосується конкретних деталей, хто і як, то це інформація вже не об'єкт публічного обговорення, а обмеженого користування", - сказала президент у вівторок журналістам у Клайпеді.

За її словами, Литва буде надавати допомогу "в тій мірі, в якій зможе", адже український народ на своїй території "сьогодні захищає всю Європу від агресора".