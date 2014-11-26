У Фергюсоні тривають заворушення, поліція застосовує сльозогінний газ

Як передає ABC News, після того, як кілька сотень людей зібралися біля департаменту поліції та мерії, почали закидати правоохоронців каміння та пляшки та підпалили патрульний автомобіль, поліція застосувала сльозогінний газ, передає 5 канал.

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У ході зіткнень, що сталися напередодні, постраждали не менше 18 осіб, понад 80 людей було заарештовано.

У вівторок вечері у місто прибули додаткові сили Національної гвардії США. Президент США Барак Обама заявив, що насильство не має виправдання, і призвідники погромів будуть покарані.

Як повідомлялося,акції солідарності із Фергюсоном пройшли у десятках інших міст США. Наймасштабніші протести пройшли у Нью-Йорку, де зібралося понад три тисячі людей, Вашингтоні, Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, у серпні полісмен Дарен Уілсон застрелив 18-річного чорношкірого Майкла Брауна, який нібито йому погрожував. Виявилося, що юнак був беззбройним, а Уілсон всадив у нього шість куль.

Останнім часом у США почастішали випадки вбивства поліцейськими чорношкірих.