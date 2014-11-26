Вуличні протести в США охопили нові міста

Демонстрації від Нью-Йорка до Сіетла мали здебільшого мирний характер.

Раніше влада американського штату Міссурі прийняли рішення направити в місто Фергюсон, де був застрелений хлопець, додаткові сили для наведення порядку і заспокоєння протестувальників, передає Російська служба Бі-бі-сі.

За словами губернатора штату Джея Ніксона, порядок в регіоні охороняють 2200 військовослужбовців Національної гвардії США.

Щонайменше три людини - жінка і двоє чоловіків - були арештовані. Поліція округу Сент-Луїс повідомляє про застосування сльозогінного газу для розгону демонстрантів, які закидали їх камінням.

Нову хвилю протестів викликало рішення великого журі присяжних виправдати поліцейського, в серпні застрелив 18-річного чорношкірого підлітка Майкла Брауна.

Читайте такожУ Фергюсоні тривають протести, поліція повідомляє про вандалізм, підпали і стрільбуОбстановка у Фергюсоні на даний час не може зрівнятися з тим, що було у попередню ніч, але по мірі настання ночі біля департаменту поліції збирається все більше людей.

Напередодні у Фергюсоні було підпалено десятки будинків, 29 осіб було затримано, один поліцейський отримав кульове поранення.