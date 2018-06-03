У Македонії протестували проти зміни назви країни та вимагали дострокових виборів

Опозиція заявляє, що уряд завдав шкоди національним інтересам шляхом переговорів з Грецією щодо можливої нової назви для країни.

Тисячі прихильників опозиції протестували біля головної будівлі уряду Македонії у столиці країни Скоп’є з вимогою дострокових виборів.

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Партія VMRO-DPMNE (Внутрішня македонська революційна організація – Демократична партія за македонську національну єдність) провела 2 червня велику антиурядову демонстрацію проти однорічного правління лівого уряду та вимагає проведення дострокових виборів у березні або квітні наступного року, повідомляє «Радіо Свобода».

43-річний прем’єр-міністр Зоран Заєв отримав владу в травні 2017 року після 11 років консервативного правління на тлі глибокої політичної кризи, викликаної скандалом з прослуховуванням у 2015 році.

Опозиція стверджує, що уряд некомпетентний, зруйнував економіку, знизив заробітну плату та пенсії і дозволив процвітати корупції.

Опозиція також заявляє, що уряд завдав шкоди національним інтересам шляхом переговорів з Грецією щодо можливої нової назви для країни.

Християн Мікоскі, лідер VMRO-DPMNE, заявив, що його партія не буде підтримувати будь-які конституційні зусилля щодо зміни назви країни.

Суперечка Македонії з Грецією датується 1991 роком, коли вона мирно відділилася від Югославії, оголосивши свою незалежність під назвою Республіка Македонія.

Сусідня Греція виступає проти конституційної назви країни Македонія, маючи у своєму складі північну провінцію з такою назвою, та висловлює з цього приводу побоювання територіальних претензій.

Македонський прем’єр Заєв підштовхнув до компромісної угоди з Грецією, яка передбачає, що Македонія додасть до своєї назви географічне означення, наприклад, «Північна» або «Верхня Македонія», але націоналісти обох країн протистоять укладенню угоди.

Через цю проблему Греція заблокувала заявки Македонії на вступ до Європейського Союзу та НАТО.