Анджеліна Джолі відзначила свій день народження на дитячих атракціонах

Актриса вирішила відзначити цей день у колі своїх дітей

Анджеліна Джолі свій 43-й день народження відзначила в британському парку розваг Thorpe Park, катаючись на американських гірках разом зі своїми дітьми.

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Щоб привітати маму в Лондон прилетіли 16-річний Меддокс, 14-річний Пакс, 13-річна Захара, 12-річна Шайло і 9-річні Близнюки Нокс і Вів'єн. Анджеліна і діти в супроводі охоронця відразу розчинилися в натовпі відвідувачів, переходячи від одного атракціону до іншого, пише HD Fashion.

Зараз Енджі працює у Великобританії: актриса знімається у фільмі «Маліфісента 2» — продовження казки про пригоди прекрасної принцеси Аврори і злої чарівниці. Днями стало відомо ще про одну роботу Джолі: актриса зіграє матір Пітера Піна і Аліси з Країни Чудес в картині «Come Away» Бренди Чепмен.