У Міноборони Канади заявили, що допоможуть Україні у боротьбі проти "путінського" режиму

Канада працюватиме з міжнародними партнерами, які можуть допомогти Україні боротьбі за територіальну цілісність.

Про це повідомив парламентський секретар міністра оборони Канади Джеймс Безан в аеропорту «Бориспіль» після прибуття канадської військової допомоги, передає кореспондент УНІАН.

«Уряд Канади буде продовжувати працювати з урядом України та з нашими партнерами, які можуть допомогти Україні в боротьбі проти «путінського» режиму за демократію та територіальну цілісність України», - заявив він.

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«Канада є найближчим партнером та другом України»,- додав Безан.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні до аеропорту «Бориспіль» прибув літак Повітряних сил Збройних сил Канади з першою партією вантажу військової допомоги для України.

26 листопада міністр оборони Канади Роб Ніколсон заявив, що Канада надасть Україні нелетальної військової підтримки ще на 11 млн канадських доларів.