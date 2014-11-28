Кількість жертв серії вибухів в Нігерії зросла до 120 осіб, ще 270 поранені - ЗМІ

Про це передає агентство Франс Прес з посиланням на співробітників швидкої медичної допомоги.

Раніше повідомлялося про те, що в результаті теракту загинули щонайменше 92 людини.

Три вибухи прогриміли в п`ятницю неподалік соборної мечеті нігерійського міста на півночі країни: вибухові пристрої спрацювали як раз в той момент, коли віряни зібралися біля входу до будівлі для участі в п`ятничній молитві.

Як заявив ЗМІ представник місцевої поліції Еммануель Ожукву, теракт влаштували два терориста-смертника, які після вибухів почали розстрілювати парафіян і намагалися покинути місце трагедії. Поліцейський не уточнив, скільки осіб брало участь у нападі, однак, за його даними, четверо з них загинули.

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Як зазначає РІА Новости, жодне з терористичних угрупувань, що діють в даному регіоні, досі не взяла на себе відповідальність за те, що сталося, проте слідство вважає, що це справа рук радикального ісламістського угруповання ”Боко Харам”, члени якої виступають проти західної моделі освіти і домагаються введення шаріату по всій країні.

Угрупування стоїть за більшістю терактів, які регулярно відбуваються в країні. Президент Нігерії Гудлак Джонатан ще рік тому оголосив про введення надзвичайного стану в ряді штатів у зв`язку з загрозою терактів і нападів бойовиків ”Боко Харам”.

На минулому тижні емір головної мечеті в Кано Санусі Ламідо закликав віруючих всього регіону розпочати збройну боротьбу з ”Боко Харам”, тим самим поставивши під сумнів здатність урядових сил Нігерії захистити цивільних жителів від нападів ісламістів. На думку спостерігачів, емір Кано є досить впливовою постаттю в країні, половина населення якої (понад 80 мільйонів осіб) становляють мусульмани.