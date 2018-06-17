Прем’єр Греції: угода з Македонією відкриє нову еру безпеки

Греція і Македонія 17 червня підписали угоду про зміну назви колишньої югославської республіки на Республіку Північна Македонія.

Угода про зміну назви Македонії створює основу для тривалої стабільної ситуації у сфері безпеки в регіоні.

Про це заявив прем’єр-міністр Греції Алексіс Ципрас після церемонія підписання угоди, повідомляє Європейська правда з посиланням на Protothema.

"Ми тут, щоб зіткнутися з тягарем нашої власної історії. Ми обидва тут, щоб виконати наш патріотичний обов'язок, ми зібралися не для того, щоб оплакувати поразки минулого", - сказав Ципрас.

За його словами, сьогоднішнє підписання створює основи для нової ери безпеки.

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"Коли ми познайомилися з Зораном у Давосі, було дуже холодно. Протягом 25 років холод був і у відносинах наших країн. Мало хто вірив, що ми зможемо це зробити. Ми досягли взаємовигідної угоди", - зазначив прем'єр.

Нагадаємо, Греція і Македонія 17 червня підписали угоду про зміну назви колишньої югославської республіки на Республіку Північна Македонія.

Угода відкриває шлях вступу до НАТО та ЄС для колишньої югославської республіки і покладе край 27-річній суперечці між двома країнами.