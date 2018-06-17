В Афганістані стався ще один теракт, загинули 18 осіб

Щонайменше 45 людей поранені.

На сході Афганістану в місті Джелалабад стався теракт, щонайменше 18 людей загинули.

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Як повідомляє Tolo News, ще щонайменше 45 людей поранені.

Згідно з інформацією місцевих чиновників, терорист-смертник скоїв вибух поблизу офісу губернатора провінції в неділю після полудня.

Жодна група, включаючи талібів, поки не взяла на себе відповідальність за напад.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок вибуху у східній афганській провінції Нангархар загинули 36 людей, ще 65 зазнали поранень.

Відповідальність за теракт на себе взяла терористична група «Ісламська держава».