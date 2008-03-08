Маргарет Тетчер госпіталізована до лікарні Сент-Томас

82-річна Маргарет ТЕТЧЕР – перша і поки єдина жінка, яка обіймала посаду прем`єр-міністра Великої Британії, - госпіталізована до лондонської лікарні Сент-Томас, де проходить профілактичне обстеження.

Як передає радіо «Свобода», у випущеному адміністрацією лікарні повідомленні сказано, що її стан стабільний і що вона спілкується з медичним персоналом. Біля входу до її палати чергує поліція.

За останні роки М.ТЕТЧЕР перенесла декілька мікроінсультів, які, як відзначають її близькі і друзі, негативно позначились на її пам`яті. У 2002 році лікарі рекомендували їй відмовитись від публічних виступів.

Підозрюється, що цього разу госпіталізація колишнього прем`єра викликана інфекційним захворюванням.

М.ТЕТЧЕР обіймала посаду прем`єр-міністра Великої Британії з 1979-го до 1990 року.