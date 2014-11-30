Російські військові у Придністров'ї подвоїли активність і вивчають молдавську мову

В Оперативній групі російських військ у Придністровському регіоні Республіки Молдова підвели підсумки бойової підготовки за 2014 навчальний рік.

Як повідомляється на сайті Міністерства оборони РФ, порівняно з попереднім роком кількість практичних занять із тактичної, вогневої та спеціальної підготовки збільшилася більш ніж у 2 рази. Військовослужбовці ОГРВ взяли участь у 800 заходах бойової підготовки.

Читайте такожПорошенко обіцяє не допустити придністровського сценарію на ДонбасіПідсумковим іспитом для військовослужбовців став тижневий польовий вихід, у ході якого вони виконували вправи навчальних стрільб, училися встановлювати протитанкові та протипіхотні загородження, розгортати майстерні з ремонту і обслуговування озброєння і військової техніки.

Особливістю підготовки особового складу підрозділів, що входять до складу миротворчих сил", цього року стало введення додаткового інтенсивного курсу молдавської мови.