Російські військові у Придністров'ї подвоїли активність і вивчають молдавську мову

06:50, 30 листопада 2014
Світ
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Особливістю підготовки особового складу підрозділів, що входять до "миротворчих сил", цього року стало введення додаткового інтенсивного курсу молдавської мови.

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В Оперативній групі російських військ у Придністровському регіоні Республіки Молдова підвели підсумки бойової підготовки за 2014 навчальний рік.

Як повідомляється на сайті Міністерства оборони РФ, порівняно з попереднім роком кількість практичних занять із тактичної, вогневої та спеціальної підготовки збільшилася більш ніж у 2 рази. Військовослужбовці ОГРВ взяли участь у 800 заходах бойової підготовки.

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Особливістю підготовки особового складу підрозділів, що входять до складу миротворчих сил", цього року стало введення додаткового інтенсивного курсу молдавської мови.

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