На кордоні з Придністров’ям викопали більше 10 кілометрів окопів, траншей та котлованів

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Вінницькій області із посиланням на слова начальник ГУ ДСНС в області Руслана Шевчука.

За його словами, починаючи з серпня поточного року на території Піщанського району поблизу села Болган бійці аварійно-рятувального загону спеціального призначення вінницьких рятувальників забезпечують облаштування інженерних перешкод та споруд, у тому числі триметрових протитанкових ровів, окопів, блокпостів тощо.

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"Основне завдання подібних інженерних укріплень – не допустити проникнення важкої техніки та озброєння на територію нашої держави з боку невизнаної республіки Придністров'я. Тривають роботи щоденно, за будь-яких погодних умов", - зазначив Шевчук.

До проведення земляних робіт вінницькі рятувальники залучили особовий склад, а також техніку Другого спеціального регіонального центру швидкого реагування ДСНС із міста Дрогобич.

Роботи з укріплення українського кордону наразі тривають.

Нагадаємо, з 27 районів Вінницької області Піщанський та Ямпільський райони, що знаходяться на півдні області, межують із Придністров’ям.