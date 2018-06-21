ЗМІ повідомляють про підготовку до зустрічі Трампа і Путіна

Як очікується, зустріч може пройти в ході липневого візиту Дональда Трампа в Європу.

США і Росія ведуть підготовку до зустрічі президента Дональда Трампа і президента Володимира Путіна, повідомляють ЗМІ з посиланням на близькі до справи джерела, що побажали зберегти анонімність.

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Як очікується, зустріч відбудеться в ході візиту Трампа в Європу в наступному місяці. Два президенти можуть зустрітися або перед самітом НАТО, який пройде в Брюсселі з 11 по 12 липня, або після візиту американського президента в Великобританію два дні потому, передає Голос Америки.

У Білому домі в середу ввечері відмовилися коментувати ці повідомлення, а Рада національної безпеки поки не відповіла на запит про відгуки.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, розмовляючи у четвер з журналістами, також відмовився від коментарів, однак сказав, що наступного тижня в Росію, як очікується, приїде радник з національної безпеки США Джон Болтон, щоб обговорити підготовку.

Місце зустрічі поки не розголошується, проте кілька зарубіжних ЗМІ раніше повідомляли, що Путін і Трамп можуть зустрітися в одній з європейських столиць після саміту НАТО. Деякі ЗМІ припускають, що зустріч може пройти у Відні.

Трамп раніше висловлював зацікавленість у відновленні позицій Путіна на світовій арені, а на недавньому саміті «Великої сімки» у Квебеку запропонував знову включити Росію до складу групи, звідки вона була виключена після анексії Криму.