Глава Human Rights Watch: адміністрація Трампа веде себе як найгірший уряд у світі

"Нападаючи на неурядову організацію і звинувачуючи її у власних помилках, адміністрація Трампа веде себе як найгірший уряд у світі" - заявив Шарбонно.

Постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі в листі Міжнародному гуманістичному та етичному союзу (МГЕС) поклала на цю організацію відповідальність за вихід США із складу Ради з прав людини ООН.

Як передає Бі-бі-сі, Хейлі звинуватила правозахисників у роботі на Росію і Китай і перешкоджанні реформам у РПЛ ООН. "Адресую свій лист правозахисним організаціям: ваші зусилля по зриву переговорного процесу і блокуванню реформ підштовхнули США до рішення про вихід з РПЛ ООН" - написала Хейлі в Twitter.

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Директор організації Human Rights Watch Луї Шарбонно, коментуючи ситуацію, сказав, що безглуздо вважати, що правозахисні організації перешкоджали реформам. Звинувачення правозахисників у підтримці Росії та Китаю він назвав абсурдними.

"Нападаючи на неурядову організацію і звинувачуючи її у власних помилках, адміністрація Трампа веде себе як найгірший уряд у світі", - написав у Twitter Шарбонно.

Міжнародний гуманістичний і етичний союз (МГЕС) (International Humanist and Ethical Union, IHEU) - засноване в 1952 році міжнародне об'єднання організацій, які займаються розвитком та пропагандою ідей гуманізму, світського товариства і вільнодумства.

What I told @carlandry_afp: “By attacking and blaming NGOs for its own failure, the #Trump administration is taking a page out of the book of some of the worst governments around the world.” — @nikkihaley slams rights groups after US quits UN council https://t.co/8yRHavVM6s — louis charbonneau (@loucharbon) June 20, 2018

МГЕС має консультативним статусом при Раді Європи, ООН, ЮНЕСКО та ЮНІСЕФ. Серед засновників цієї організації є і американські правозахисні групи. Союз об'єднує більше ста правозахисних організацій з багатьох країн світу.

Як повідомляв УНІАН, США покинули Раду з прав людини 19 червня, звинувативши організацію в заангажованості. Раніше 2017 року США вийшли із ЮНЕСКО, також мотивувавши своє рішення упередженою позицією цієї організації щодо Ізраїлю.