Туск: Європа має підтримати тих, хто поділяє її цінності

Дональд Туск під час свого виступу визначив, що "Європа має посилити свої кордони та підтримувати тих у регіоні, хто поділяє наші цінності", передає DW.DE.

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Новий президент Європейської Ради наголосив і на важливості стратегічного союзництва між Європою та США з огляду на напруження у відносинах з Росією. "Цей рік буде вирішальним. Відносини між Європою та США є основою спільноти демократій", - додав він.

Крім цього, Дональд Туск пообіцяв працювати над зміцненням "фундаментальних цінностей, солідарності, свободи, єдності проти загроз для ЄС зсередини та ззовні". "Сьогодні не лише євроскептики ставлять під сумнів цінність ЄС, ми маємо і ворогів, а не лише скептиків", - підсумував він.