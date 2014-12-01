Залишаються неідентифікованими тіла 9 пасажирів малазійського «Боїнга-777»



Як повідомляє Радіо Свобода, про це заявив постійний представник Нідерландів в ЄС Пітер де Гуйер у Брюсселі під час зустрічі комісії у закордонних справах Європарламенту.

«Останній літак доставив останки жертв до Нідерландів. Він прилетів до Ейндговена минулої п’ятниці, 28 листопада. Усі останки були доставлені до військового комплексу у місті Гілверсюм, де проводиться ідентифікація. Наразі 289 з 298 тіл жертв ідентифіковані, але робота триває», – зазначив де Гуйєр.

Він наголосив, що жодних висновків щодо причин катастрофи до завершення розслідування озвучено не буде.

«Рада розслідувань з питань безпеки Нідерландів має намір оприлюднити кінцевий звіт до середини 2015 року. Метою розслідування є встановити обставини катастрофи, а не вину», – сказав де Гуйєр.

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Довідка УНІАН. 17 липня в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак Boeing-777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітно-ракетного комплексу «Бук». Усі 298 осіб, які перебували на борту, загинули. Переважна більшість - 194 пасажири - були громадянами Нідерландів.

24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.