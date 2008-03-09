Путін назвав умову визнання незалежності Косово

Президент Росії Володимир Путін заявив, що визнання Росією незалежності Косово можливо тільки в рамках міжнародного права, за згодою Сербії.

"Варіант є, але він лежить в рамках міжнародного права. Таке може статися тільки "за згодою всіх сторін, в даному випадку - Сербії", - сказав В.Путін, пише Ліга.

"Якщо такий компроміс буде знайдений, ми погодимося тільки з таким компромісом", - підкреслив майбутній прем`єр-міністр Росії.

Нагадаємо, незалежність Косово вже визнали такі держави як Австралія, Австрія, Албанія, Афганістан, Бельгія, Великобританія, Німеччина, Данія, Ірландія, Ісландія, Італія, Коста-Ріка, Латвія, Люксембург, Малайзія, Нідерланди, Перу, Польща, Сенегал, Словенія, США, Туреччина, Франція, Фінляндія, Швейцарія, Швеція, Естонія. Проти визнання незалежності краю виступають Росія, Іспанія, Румунія, Греція, Кіпр і Словаччина.