Охлобистін має намір святкувати Новий рік в Одесі

14:13, 02 грудня 2014
Світ
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Російський актор заявив, що збирається провести "духовні бесіди" в Оперному театрі на Новий рік.

Охлобистін хоче на Новий рік в Одесу / Фото: УНИАН

Актор у своєму "Твіттері" повідомив, що хоче зустріти Новий рік в Одесі, в театрі Опери та балету, передає Еспресо.TV.

"Ось подумалось: а чи не провести мені "Духовні бесіди" на Новий рік, в Одесі, в Оперному театрі? Люблю це місто)", – написав актор.

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Нагадаємо, російський актор відомий своїми антиукраїнськими висловлюваннями. Нещодавно Іван Охлобистін приїхав  в окупований Донецьк, де заявив, що готовий воювати на боці проросійських бойовиків.

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