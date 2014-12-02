Охлобистін має намір святкувати Новий рік в Одесі

Актор у своєму "Твіттері" повідомив, що хоче зустріти Новий рік в Одесі, в театрі Опери та балету, передає Еспресо.TV.

"Ось подумалось: а чи не провести мені "Духовні бесіди" на Новий рік, в Одесі, в Оперному театрі? Люблю це місто)", – написав актор.

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Нагадаємо, російський актор відомий своїми антиукраїнськими висловлюваннями. Нещодавно Іван Охлобистін приїхав в окупований Донецьк, де заявив, що готовий воювати на боці проросійських бойовиків.