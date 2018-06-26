Британія вступає в сутичку з Росією через винних у хіматаках в Сирії

Москва хоче мати право накладати вето на висновки експертів, які їй не сподобаються.

Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон готується до сутички з Росією на зустрічі в Гаазі, де він збирається добитися розширення повноважень Організації з заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) до права визначати винних у застосуванні забороненої отрути в Сирії.

У запеклому випробуванні дипломатичних сил Росія агресивно опирається британській пропозиції, стверджуючи, що це політизує ОЗХЗ. А британська «русофобія» може підірвати науковий міжнародний орган, який користується міжнародною повагою, пише The Guardian.

Британії потрібна підтримка 60 країн, щоб на дводенній зустрічі в Гаазі організація отримала нові повноваження. Перед цим за допомогою широкої дипломатичної операції Британія добилася підтримки 90 країн для проведення спеціальної конференції ОЗХЗ сьогодні. Якщо організація таки отримає хоч якесь розширення повноважень, армія Башара Асада в Сирії почне нервувати, оскільки її постійно звинувачують у застосуванні забороненої хімічної зброї проти опозиційних сил в місті Дума поблизу Дамаска. Хімічна атака в Думі стала підставою для ракетного удару, який у квітні провели США, Франція і Велика Британія. Три місяці тому інспектори ОЗХЗ відвідали місце хімічної атаки, але поки не оприлюднили свій звіт. Асад, якого підтримує Росія, заперечує, що використовує заборону отруту і звинувачує західні розвідслужби у вигадках.

На сьогоднішній день інспектори ОЗХЗ можуть лише підтверджувати чи спростовувати застосування хімічної зброї, але не можуть вказати на те, яка країна чи група винна у конкретному інциденті.

Читайте такожСША розповіли про спроби Росії та режиму Асада "зачистити" місця хіматаки в Сирії

Ідею Британії розширити повноваження організації підтримує секретаріат ОЗХЗ, зауважуючи, що визначення відповідальності входить у її нинішній мандат. Росія висунула альтернативну пропозицію, яка, однак, наділяє її правом накладати вето на висновки ОЗХЗ. Лондон наполягає, що не піде на користь організації. З точки зору дипломатії було б ударом для Великої Британії, якби учасники спеціальної конференції підтримали як британську, так і російську резолюції. Голосування, згідно з процедурами ОЗХЗ, відбудеться завтра.