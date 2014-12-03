Росія вперше відзначає День Невідомого солдата

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони Російської федерації.

3 грудня 1966 р. в ознаменування 25-ї річниці розгрому німецьких військ під Москвою прах невідомого солдата був перенесений з братської могили на 41-му км Ленінградського шосе і урочисто похований в Олександрівському саду. На плиті, що лежить на могилі Невідомого солдата, зроблено напис: «Ім'я твоє невідоме. Подвиг твій безсмертний».

"Міністерство оборони РФ на постійній основі проводить заходи з пошуку та встановлення військовослужбовців, які значаться зниклими без вести невідомими", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожРосійський депутат-бойовик: у нас в загоні 90% росіянТільки в 2014 році при проведенні пошукових робіт підрозділами Міноборони Росії у взаємодії з громадською організацією «Пошуковий Рух Росії» знайдено близько 14 тис. останків радянських офіцерів, солдатів і матросів, встановлені імена близько 1000 загиблих.

У той же час, за даними російських ЗМІ і правозахисників, за час конфлікту на Донбасі загинули і були поранені десятки, можливо, сотні російських військовослужбовців, які брали участь у бойових діях без розпізнавальних знаків.

Російська влада намагається приховувати факт загибелі своїх військових, зокрема, переслідуючи правозахисників і журналістів, які поширюють дані про втрати в неоголошеній війні.

25 серпня повідомлялося, що в селі Вибути під Псковом вранці 25 серпня відбувся похорон десантників, які загинули за невідомих обставин.

Також в місцевих ЗМІ з'явилися фото двох свіжих могил військовослужбовців 76-ї гвардійської десантно-штурмової Чернігівської Червонопрапорної дивізії Кічаткіна й Осипова. Пізніше таблички з іменами були зірвані з надгробків.

На початку листопада російські журналісти знайшли в Костромі чотири свіжі могили російських десантників 331-го гвардійського полку ВДВ.

12 листопада ростовський блогер знайшов дивні масові поховання під Ростовом.

Вчора, 2 грудня, повідомлялося, що російська головна військова прокуратура визнала факти смерті військовослужбовців у відповідь на запит громадської організації "Солдатські матері Петербурга". Однак у прокуратурі відмовилися назвати обставини загибелі солдатів.

У списках запиту було кілька десятків людей.