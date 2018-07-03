Союзники США в НАТО відповіли на критику Трампа стосовно військових витрат

Критичні листи США напередодні саміту НАТО викликали занепокоєння у союзників, які стурбовані трансатлантичними суперечками.

Cоюзники США в НАТО не погоджуються з критикою з боку президента США, що звучить стосовно військових витрат країн-членів Альянсу.

Напередодні саміту в Брюсселі 11-12 липня, президент США Дональд Трамп надіслав листи Норвегії, іншим європейським союзникам та Канаді з вимогою збільшити витрати на оборону, пише Голос Америки.

Після анексії Росією українського Криму, країни-члени НАТО узгодили збільшення відповідних витрат до рівня 2% ВВП протягом десяти років.

В листі до видання The Associated Press, норвезький міністр оборони Франк Бакке-Йенсен заявив, що «Норвегія дотримується мети встановленої на саміті НАТО в 2014 році і дотримуватиметься її й надалі.» Також, за його словами, Норвегія витрачає значно більше на закупівлю військового обладнання, ніж узгоджено країнами-членами НАТО.

Норвегія витрачає біля 27% оборонного бюджету на великі програми, включаючи закупівлю американських літаків і планує збільшити цей показник до 33-х відсотків через кілька років.

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Майбутній саміт буде першою значною зустріччю після напруженого саміту Групи Семи, що відбулась в Канаді минулого місяця.

Критичні листи США напередодні саміту НАТО викликали занепокоєння у союзників, які стурбовані трансатлантичними суперечками.

За інформацією The Associated Press, в листі до прем’єр-міністра Норвегії Ерни Солберґ, президент США зазначає, що Норвегія є «єдиним союзником в НАТО, який має кордон з Росією і не має чіткого плану зі спрямування двох відсотків ВВП на оборону».

В схожому листі до прем’єр-міністра Бельгії Шарля Мішеля, Трамп заявив, що «стає дедалі важче пояснити американському народу, чому деякі країни не хочуть виконувати спільні зобов’язання.»

Втім, бельгійський політик назвав лист «типовим» напередодні саміту. «Я не заляканий цим листом» - заявив Шарль Мішель минулої п’ятниці. За його словами, Бельгія повністю виконує свої зобов’язання в альянсі.

Речник міністра оборони Канади Рене Фіятро (Renée Filiatrault) заявила, що Канада дотримується плану зі збільшення витрат на оборону. Більше того, за її словами, Канада має намір збільшити військові асигнування на 70%.

Нагадаємо, що на саміті НАТО в липні США приділятимуть значну увагу обговоренню питання приведення витрат на оборону країн-членів Альянсу до рівня двох відсотків ВВП.