Отруєння біля Солсбері: стан постраждалих оцінюється як критичний

За даними поліції, в даний час обидва постраждалих проходять лікування після впливу невідомої речовини.

Заступник голови поліції графства Вілтшир Пол Міллз заявив, що в місті Еймсбері в районі Солсбері при отруєнні невідомою речовиною постраждали 2 місцевих жителя, які є громадянами Великобританії.

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Про це повідомляє Sky News. За даними поліції, в даний час обидва постраждалих проходять лікування після впливу невідомої речовини.

Як зазначається, їхній стан оцінюється як критичний.

За словами Міллза, в даний момент експерти проводять додаткові дослідження і з'ясовують причини отруєння.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей регулярно отримує нову інформацію про отруєння двох осіб невідомою речовиною у місті Еймсбері в районі Солсбері.