Отруєння біля Солсбері: стан постраждалих оцінюється як критичний
Заступник голови поліції графства Вілтшир Пол Міллз заявив, що в місті Еймсбері в районі Солсбері при отруєнні невідомою речовиною постраждали 2 місцевих жителя, які є громадянами Великобританії.
Читайте такожДвоє людей непритомні: поліція розказала про нові випадки отруєння під Солсбері
Про це повідомляє Sky News. За даними поліції, в даний час обидва постраждалих проходять лікування після впливу невідомої речовини.
Як зазначається, їхній стан оцінюється як критичний.
За словами Міллза, в даний момент експерти проводять додаткові дослідження і з'ясовують причини отруєння.
Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей регулярно отримує нову інформацію про отруєння двох осіб невідомою речовиною у місті Еймсбері в районі Солсбері.