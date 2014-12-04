Путін бачив останні 15 хвилин життя Каддафі і не хоче закінчити так само - російський політолог

Російський президент Володимир Путін досі не розуміє суті того, що відбувається.

Про це російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський розповів в інтерв'ю журналу "Новое время".

Читайте такожПутін продовжує брехати про повагу до суверенітету України

"У недавній розмові з Петром Порошенком він явно висловлював невдоволення тим, що текст коаліційної угоди включено пункт про вступ України до НАТО, натякаючи на можливість подальших військових акцій. Звичайно, Путін ніколи не визнає, що наступ планується з боку Росії, тому формально напевно мова йшла про "обурене населення Донецької і Луганської народних республік". Все це каже про те, що російський президент досі не розуміє суті того, що відбувається", - каже політолог.

Піонтковський зазначив, що і геополітично, і світоглядно Україна все одно є союзником НАТО. І якщо Путіна це турбує з точки зору, що на члена альянсу напасти важче, оскільки згідно п'ятої статті Вашингтонського договору всі країни нададуть їй допомогу, а зараз Україну можна залякувати, то він помиляється.

"Києву так чи інакше нададуть допомогу, в тому числі і у військових поставках", - упевнений експерт.

Успіх України в європейській моделі економіки страшний для Путіна, оскільки він може стати привабливим прикладом для російського суспільства.

Читайте такожПутін про угоду України з ЄС: Росію просто послали подалі

"Для нього втратити владу в Росії означає набагато більше, ніж просто втратити владу. Він бачив запис останніх 15 хвилин життя полковника Каддафі і не хоче закінчити так само. Тому буде намагатися залишитися при владі довічно і душити Україну до останнього", - підкреслив Піонтковський.

Повну версію інтерв'ю Андрія Піонтковського читайте завтра, 5 грудня, в журналі "Новое время".