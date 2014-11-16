Путін порівняв окупований Донбас з Чечнею

Він додав, що має намір переконати президента України Петра Порошенка переглянути таке рішення.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він заявив журналістам за підсумками саміту лідерів країн G20, який відбувся в Австралії.

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«Із засобів масової інформації я дізнався про те, що президент України видав указ, по-моєму, фактично про економічну блокаду цих регіонів - та Луганська і Донецька. Мені здається, що це велика помилка, тому що вони власною рукою відрізають ці регіони. Навіщо - ось цього я не розумію. Але ми поговоримо ще з Петром Олексійовичем на цю тему. Я тільки вчора в ході двосторонніх зустрічей європейським партнерам говорив про те, що не можна було б допустити такого розвитку подій, і раптом сьогодні вранці бачу, що це якраз і відбулося. Але це теж не фатально, я думаю. Мені хочеться сподіватися, що життя, практика внесе свої корективи в реалії», - сказав Володимир Путін.

При цьому він запропонував згадати трагічні події на Кавказі.

«Навіть у найважчі дні, місяці, та й роки, можна сказати, ми ніколи не припиняли фінансування Чеченської Республіки, регулярно сплачували не тільки пенсії і допомоги, але навіть субсидії бюджету. Це виглядало навіть на перший погляд дурнувато, тому що люди, які контролювали там ситуацію, не тільки розкрадали гроші, але і могли використовувати їх на явно не благородні цілі», - сказав російський президент, додавши, що РФ це робила з моральних зобов'язань перед людьми.