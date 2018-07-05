У Новій Зеландії відчули «екзистенційну загрозу» від веганського бургера

Синтетичний сендвіч розлютив навіть прем’єр-міністра країни.

Веганський бургер з фальшивою кров’ю звинуватили у тому, що він становить «загрозу для самого існування» індустрії виробництва яловичини у Новій Зеландії на тлі поширення використання штучного м’яса.

«Неймовірний бургер», який подають на борту літаків національного перевізника Air New Zealand, викликав обурення навіть чинного прем’єр-міністра країни Вінстона Пітерса. Він заявив, що «категорично проти фальшивої яловичини». При цьому, за його словами, авіакомпанія повинна почати подавати пасажирам продукти зі справжнім тваринним м’ясом, пише The Guardian.

Прес-секретар Міністерства з питань першочергових видів промисловості Нової Зеландії Марк Паттерсон випустив прес-реліз, в якому застеріг, що бургери без тваринного м’яса можуть становити «екзистенційну загрозу для другого в Новій Зеландії найбільшого джерела доходів від експорту». Крім того, такий сендвіч – це «ляпас» для сектору з виробництва червоного м’яса в країні, який оцінюється в 9 мільярдів новозеландських доларів.

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«У нас Air New Zealand активно просуває синтетичні протеїни, які містять генетично модифіковані компоненти. Це поганий приклад роботи новозеландської корпорації для загального блага», - йдеться в заяві.

У свою чергу, авіакомпанія зайняла оборонну позицію, відмовившись вибачатися. Вона заявила, що кожного року витрачає мільйони доларів на покупку новозеландської яловичини і баранини. А веганський бургер жодним чином не становить загрозу для виробництва червоного м’яса в країні.