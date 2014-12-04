Російський канал назвав промову Путіна "послание свыше" (фото)

Перед трансляцією традиційного звернення Володимира Путіна до Федеральних зборів в ефірі російського державного каналу Росія 24 з'явилася заставка "Послание свыше".

Про це повідомляє Ехо Москви. У рубриці, названій "Послание свыше", журналісти телеканалу обговорили напередодні виступу Володимира Путіна його "формат і контекст". Під час промови Путін заявив про "сакральне" значення окупації Криму для РФ.

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