Російський канал назвав промову Путіна "послание свыше" (фото)
17:05, 04 грудня 2014Світ
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Перед трансляцією традиційного звернення Володимира Путіна до Федеральних зборів в ефірі російського державного каналу Росія 24 з'явилася заставка "Послание свыше".
У Росії набирає обертів культ особи Путіна / Скріншот Росія 24
Про це повідомляє Ехо Москви.
У рубриці, названій "Послание свыше", журналісти телеканалу обговорили напередодні виступу Володимира Путіна його "формат і контекст".
Під час промови Путін заявив про "сакральне" значення окупації Криму для РФ.
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