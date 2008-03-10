У ЄС росте занепокоєння можливістю визнання Абхазії Росією

У Євросоюзі росте занепокоєння можливістю визнання Росією Абхазії, після того, як низка країн ЄС визнала незалежність Косово. Про це заявила у понеділок Крістіанна Хоман - офіційний представник єврокомісара у зовнішніх зв`язках і політиці сусідства Беніти Ферреро-Вальднер, повідомляє ІТАР-ТАРС .

«Євросоюз завжди підтримував і продовжує підтримувати територіальну цілісність Грузії», - заявила вона, коментуючи запланований на четвер розгляд у російській Держдумі питання про незалежність Абхазії і Південної Осетії, які слідом за одностороннім проголошенням незалежності Косово звернулися до світової спільноти із закликом про визнання своєї незалежності.

Ситуація в Грузії сьогодні обговорюється в Брюсселі на зустрічі міністрів закордонних справ 27 країн Євросоюзу.

Газета.ру