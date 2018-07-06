В Євросоюзі розпочалося онлайн-голосування про скасування літнього або зимового часу

Європейська комісія запустила сайт, на якому жителі країн ЄС можуть до 16 серпня проголосувати за те, який час вони вважають найліпшим: літній чи зимовий.

В Євросоюзі почалося онлайн-голосування, яке повинно вирішити, на який саме час раз і назавжди перейдуть жителі ЄС.

Європейська комісія запустила в четвер, 5 липня, сайт, на якому жителі країн ЄС можуть до 16 серпня проголосувати за те, який час вони вважають найліпшим: літній чи зимовий. Переходу з одного на інше більше не буде, повідомляє DW.

Однак через наплив охочих проголосувати сайт, не витримавши навантаження, тимчасово не працює.

Згідно з результатами репрезентативного опитування, проведеного інститутом вивчення громадської думки Forsa в Німеччині, майже дві третини німців вважають перехід на літній і зимовий час безглуздою процедурою і бажають скасування літнього часу.

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Багато жителів європейських країн скаржаться на те, що перехід на літній час негативно позначається на їх фізичному стані і психічному здоров'ї. Крім того, на думку експертів, економічні вигоди від перестановки стрілок годинника зараз істотно зменшилися, ніж було колись.

Єврокомісія неодноразово підкреслювала, що відмову від переходу на літній час потрібно узгоджувати на рівні всіх країн Євросоюзу. У Брюсселі вважають, що переведення стрілок годинника дозволяє економити електроенергію.

У 2014 році на замовлення ЄК було проведено дослідження, згідно з яким, некоординована відмова від переведення стрілок годинника додала б незручності компаніям і жителям країн союзу.