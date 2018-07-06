Rzeczpospolita: Більшість поляків готові прийняти біженців з України

Проте ще більше мешканців Польщі не хотіли б бачити в своїх країні вихідців з Близького Сходу і Африки.

Результати дослідження, проведені польською компанією CBOS, вказують на те, що 60% поляків взагалі проти напливу будь-яких біженців в їхню країну. А 29% опитаних переконані, що допомогу можна надавати тимчасово, щоб потім іноземці обов’язково поверталися в свої рідні країни, пише Rzeczpospolita. Лише 5% поляків згодні, щоб вони зрештою отримали право залишитися назавжди.

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72% опитаних відповіли CBOS, що не хотіли б бачити в Польщі біженців з-за меж Європи. Зокрема, проти прийому вихідців з Африки і Близького Сходу висловилися 92% виборців партії «Право і Справедливість», а також 85% прихильників партії «Кукіз’15». В цей час, 60% виборців «Новочасної» партії і 51% тих, хто голосує за «Громадянську платформу», підтримують прийом людей з цих регіонів.

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У випадку ж України, 56% опитаних відповіли, що не проти біженців з охоплених війною українських регіонів. 35% висловилися проти цього. Найбільше українців не хочуть бачити у Польщі мешканці сіл.