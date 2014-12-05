У Польщі на місці колишнього концтабору знайшли останки тисяч радянських солдатів

Як повідомляють польські ЗМІ, рештки знайшли на місці колишнього концентраційного табору під час ексгумації восьми братських могил.

За оцінками фахівців, у цих могилах могли перебувати до 6 тисяч тіл. Група археологів виявила також елементи обмундирування, які можуть вказувати на поховання солдат інших національностей, повідомляє Росбалт.

Читайте такожВчені досліджують затонуле місто біля берегів Єгипту: знайдено уламки кораблів і величезні статуї (фото, відео)

Після вивчення всіх могил останки будуть перенесені на військове кладовище на вулиці Обозова. Роботи заплановані на 2015 рік.