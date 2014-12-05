У Польщі на місці колишнього концтабору знайшли останки тисяч радянських солдатів
07:20, 05 грудня 2014Світ
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Близько трьох тисяч останків радянських та італійських солдатів Другої світової війни були знайдені в польському місті Пшемишлі.
У могилах могли перебувати до 6 тисяч тіл / dic.academic.ru
Як повідомляють польські ЗМІ, рештки знайшли на місці колишнього концентраційного табору під час ексгумації восьми братських могил.
За оцінками фахівців, у цих могилах могли перебувати до 6 тисяч тіл. Група археологів виявила також елементи обмундирування, які можуть вказувати на поховання солдат інших національностей, повідомляє Росбалт.
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Після вивчення всіх могил останки будуть перенесені на військове кладовище на вулиці Обозова. Роботи заплановані на 2015 рік.
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