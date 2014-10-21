Археологи знайшли в Кіровоградській області трипільський храм, збудований 6 тисяч років тому

Культова споруда площею 60 на 20 метрів була побудована близько шести тисяч років тому - це була двоповерхова будівля з дерева і глини, оточена внутрішнім двориком із портиками по периметру, пише Lenta.ru із посиланням на Live Science.

Про відкриття археологи Наталія Бурдо та Михайло Відейко розповіли на щорічному конгресі Європейської асоціації археологів, яка відбулася у Стамбулі.

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Всередині святилища вчені виявили вісім глиняних плит - швидше за все, вони виконували функцію вівтарів. На одній із плит знайшли безліч обгорілих кісток ягнят. Підлога та стіни всіх п'яти приміщень другого поверху були пофарбовані в червоний колір, що створювало урочисту атмосферу, вважають археологи.

Храм був виявлений під час розкопок доісторичного поселення поблизу від села Небелівка Новоархангельського району. Стародавнє поселення займало площу близько 238 гектарів, там розміщувалися понад 1,2 тисячі будинків і майже 50 вулиць. Хронологічно його відносять до трипільської культури мідного віку (5500-2750 роки до нашої ери). Як траплялося і з багатьма іншими трипільськими поселеннями, жителі у якийсь момент залишили його, спаливши всі будівлі (у тому числі і храм).

Серед руїн також знайшли уламки фігурок, що зображують людей. Носи у деяких із них більше схожі на дзьоби, а очі відрізняються за розміром. Нарешті, археологи виявили фрагменти прикрас із кістки та золота.

Культова споруда нагадує близькосхідні (Анатолія, Межиріччя) святилища тієї ж епохи. Наприклад, храм шумерського Еріду (3 тисячі років до нашої ери) також складався з окремих кімнат, зазначають археологи.

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