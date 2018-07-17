"Стояв поруч з Путіним як маленький фанат": Шварценеггер жорстко розкритикував Трампа за зустріч з президентом РФ (відео)

Актор порівняв Трампа з "маленькою вареною макарониною".

Відомий голлівудський актор Арнольд Шварценеггер виступив з жорсткою критикою на адресу президента США Дональда Трампа після його зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

Відповідне відеозвернення актор опублікував у своєму Twitter.

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«Президент Трамп, я щойно бачив вашу прес-конференцію з президентом Путіним. На це було ніяково дивитися. Ви стояли там, як маленька варена макаронина, як малолітній фанат. Я все питав себе, коли ж ви вже попросите у нього автограф або зробите з ним селфі», - говорить Шварценеггер на відео.

Він також зазначив, що участь Трампа у такій зустрічі "підводить розвідку США і Мін'юст", оскільки вони відверто звинувачують РФ у втручанні в американські вибори президента в 2016 році.

"Ви президент США, ви не повинні так робити. Що вам не так?" - додав актор.

Як повідомляв УНІАН, нагадаємо, 16 липня, Путін і Трамп провели зустріч в Гельсінкі. Трамп на початку зустрічі назвав доброю справою можливість порозумітися з Росією. Бесіда лідерів країн тет-а-тет тривала більше двох годин.