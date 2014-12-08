США і НАТО завершили бойову місію в Афганістані

Спільне командування Міжнародних сил сприяння безпеці НАТО, яке керувало бойовими операціями в Афганістані, спустило свій прапор у Кабулі, офіційно завершуючи місію, передає радіо "Свобода".

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Командувач сил НАТО і США, американський генерал Джон Кемпбел заявив, що нова місія, яка називатиметься "Рішуча підтримка", забезпечуватиме навчання і підтримку афганських сил з 1 січня.

Коаліція під керівництвом США залишить в Афганістані близько 13 тис. небойових військових замість близько 140 тис., які перебували тут в 2011 році.

З початку війни в 2001 році в Афганістані загинули близько 3,5 тис. іноземних солдатів, зокрема, 2210 американців.