Іран поскаржився на США в Міжнародний суд ООН через санкції

Метою звернення до суду є притягнення США до відповідальності через "незаконне повторне введення односторонніх санкцій".

Іран звернувся до Міжнародного суду ООН в Гаазі зі скаргою на Сполучені Штати, які відновили і посилили санкції щодо Тегерана.

Позов був поданий напередодні, повідомило іранське міністерство закордонних справ у вівторок, 17 липня, передає dw.com.

За словами глави МЗС Мохаммада Джавада Заріфа, метою звернення є притягнення США до відповідальності за "незаконне повторне введення односторонніх санкцій".

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"Іран прихильний верховенства права, незважаючи на неповагу до дипломатії та юридичним зобов'язанням, що проявляється з боку США", - написав Заріф днем раніше в мікроблозі Twitter.

На початку травня президент Дональд Трамп оголосив про вихід США зі Спільного всеосяжного плану дій (СВДП), укладеного між Іраном, Сполученими Штатами, Росією, Китаєм, Великою Британією, Францією і Німеччиною в 2015 році і передбачає виконання Тегераном низки кроків, спрямованих на обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій.

Трамп звинуватив Іран у пособництві тероризму і прагненні продовжувати розробку ядерної зброї. Після виходу з угоди США розширили санкції проти Ірану. Ці санкції можуть негативно вплинути і на неамериканські компанії, які ведуть бізнес в Ірані.

Інші учасники угоди розкритикували рішення Трампа і заявили про намір зберегти домовленості в силі.