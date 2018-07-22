Глава Мінфіну США запропонував створити зону вільної торгівлі серед країн-членів G7

За словами Стівена Мнучіна, для цього має бути виконано три умови: скасування мит, торговельних бар'єрів і дотацій.

Глава Мінфіну США Стівен Мнучін запропонував створити зону вільної торгівлі серед країн-членів «Великої сімки».

З такою заявою він виступив на зустрічі з колегами з країн G7 у Буенос-Айресі в неділю, 22 липня, передає DW.

«Якщо Європа вірить у вільну торгівлю, то ми готові підписати угоду про безмитні торговельні відносини», - наголосив Мнучін. Разом з тим він зазначив, що для цього має бути виконано три умови: скасування мит, торговельних бар'єрів і дотацій.

Міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер у відповідь заявив, що США спочатку мають скасувати мита на сталь і алюміній, а також відмовитися від погрози запровадити збори на ввезення автомобілів з країн ЄС.

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«Ми відмовляємося вести переговори під дулом пістолета", - заявив Ле Мер.

Австрійський статс-секретар Мінфіну Хуберт Фукс, який представляє на зустрічі Раду ЄС, своєю чергою, підтримав пропозицію Мнучіна, зазначивши, що «навіть міністр фінансів США виступає за справедливу і вільну торгівлю».

«Проблема в тому, що США розуміють під справедливою і вільною торгівлею щось інше», - продовжив Фукс. Він заявив, що скасування американських мит на сталь і алюміній не повинно бути умовою для торгових переговорів ЄС і США.

«Попередні умови ніколи не обіцяють нічого доброго», - зазначив Фукс.

Комісар ЄС з економічних питань П'єр Московічі заявив, що після переговорів у Буенос-Айресі розбіжності між їхніми учасниками не зникли, але зустріч у цілому не була напруженою. У проекті підсумкового висновку йдеться, що торговельні спори та інші політичні кризи збільшили ризики для зростання світової економіки. У зв'язку з цим потрібна готовність до діалогу, а також проведення необхідних реформ.