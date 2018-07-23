У США чоловік відкрив стрілянину в мормонській церкві

За даними міської поліції, 48-річний місцевий житель прийшов у церкву, де в цей час зібралися близько 50 чоловік і відкрив вогонь.

В результаті стрілянини в мормонській церкві в місті Феллон, штат Невада, загинула одна людина і ще одна постраждала, повідомляє телеканал Fox News.

За даними міської поліції, 48-річний місцевий житель прийшов у церкву, де в цей час зібралися близько 50 чоловік і відкрив вогонь. Зробивши кілька пострілів, він покинув будівлю і пішов додому.

Пізніше чоловік погодився здатися поліції після дзвінка правоохоронців. Відзначається, що мотиви його вчинку поки не відомі.