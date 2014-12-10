ООН закликає покарати агентів ЦРУ за застосування тортур

Всі учасники цього "кримінального змови" повинні бути притягнуті до відповідальності, вважає спецдоповідач ООН з питання захисту прав людини в умовах боротьби з тероризмом Бен Еммерсон.

Він нагадав, що, згідно з нормами міжнародного права, на чиновників, які застосовували тортури, не поширюється принцип "імунітету", повідомляє Центр новин ООН, повідомляє Росбалт.

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Спецдоповідач закликав покарати не тільки тих, хто віддавав відповідні накази, але і безпосередніх виконавців - тобто агентів ЦРУ.

Нагадаємо, у вівторок у США було опубліковано доповідь, присвячений застосуванню Центральним розвідувальним управлінням "надзвичайних методів слідства" по відношенню до осіб, підозрюваних в тероризмі після подій 11 вересня.