ООН закликає покарати агентів ЦРУ за застосування тортур
У США в роки правління Джорджа Буша державні службовці на найвищому рівні, а також агенти ЦРУ систематично вчиняли злочини, грубо порушували міжнародне гуманітарне право, заявили експерти ООН, вивчивши доповідь про методи допитів Центрального розвідувального управління.
Всі учасники цього "кримінального змови" повинні бути притягнуті до відповідальності, вважає спецдоповідач ООН з питання захисту прав людини в умовах боротьби з тероризмом Бен Еммерсон.
Він нагадав, що, згідно з нормами міжнародного права, на чиновників, які застосовували тортури, не поширюється принцип "імунітету", повідомляє Центр новин ООН, повідомляє Росбалт.
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Спецдоповідач закликав покарати не тільки тих, хто віддавав відповідні накази, але і безпосередніх виконавців - тобто агентів ЦРУ.
Нагадаємо, у вівторок у США було опубліковано доповідь, присвячений застосуванню Центральним розвідувальним управлінням "надзвичайних методів слідства" по відношенню до осіб, підозрюваних в тероризмі після подій 11 вересня.