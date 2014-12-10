У Каліфорнії не вщухають акції протесту, на вулиці міст вийшли сотні американців

На вулиці Берклі вийшли сотні людей. Вони пройшли маршем до будівлі адміністрації міста з вимогами зупинити загибель беззбройних людей в результаті застосування співробітниками органів правопорядку табельної зброї. Про це повідомляє ТАСС.

Маніфестанти розділилися на кілька великих груп і періодично роблять спроби блокувати рух на швидкісних трасах.

За даними поліції, за останню добу заарештовані 232 людини. Правоохоронці зазначають, що затриманим 8-9 грудня пред'явлені звинувачення в непокорі працівникам правоохоронних органів, заподіянні шкоди офіцерам, а також псуванні міського майна.

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У відношенні деяких з арештованих призначено заставу в розмірі $50 тис. За даними газети San Francisco Chronicle, поліція має намір просити прокурора округу Аламеда істотно підвищити заставні суми.

Раніше, 24 листопада, суд присяжних звільнив від відповідальності поліцейського Даррена Вілсона, який 9 серпня застрелив у Фергюсоні афроамериканського підлітка Майкла Брауна. У відповідь у місті почалися протести, хвиля яких прокотилася по 170 містах США.