Квасневський вперше відкрито визнав існування в'язниці ЦРУ в Польщі
17:25, 10 грудня 2014Світ
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Екс-президент Польщі Олександр Квасневський вперше відкрито визнав, що на території країни працювала секретна в'язниця ЦРУ, де допитували підозрюваних у тероризмі.
Квасневський визнав існування в'язниці ЦРУ в Польщі / Фото УНІАН
За деякими даними, ця установа функціонувала в 2002-2003 роках - протягом другого президентського терміну Квасневського, передає BBC.
У вівторок було оприлюднено доповідь сенату США, що засуджує "посилені методи допиту", які практикувало ЦРУ в перші роки після терактів 11 вересня 2001 року.
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Квасневський також визнав методи допитів у в'язниці ЦРУ "неприйнятними і такими, що не підлягають виправданню".
За словами Квасневського, в ході бесіди з тодішнім президентом США Джорджем Бушем у Білому домі в 2003 році він сказав, що необхідно закрити в'язницю.
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