The Economist: Свобода слова стає розкішшю, Україна серед країн з частково вільною пресою

По всьому світу неліберальні режими придушують свободу преси.

В світі свобода преси атрофується. Згідно з оцінками Freedom House, затикання рота журналістам і незалежним ЗМІ досягло найгіршої точки за останні 13 років. А в Комітеті захисту журналістів кажуть, що кількість працівників інформаційної сфери, які опинилися за ґратами за свою професійну діяльність зараз найвища з 1990-х років.

Про це пише The Economist, додаючи, що погіршення відбувається в усіх кутках. Володимир Путін у Росії настільки жорстко придушив російські ЗМІ, що Freedom House позначив Венесуелу навіть вільнішою країною. Нові автократи, такі як Даніель Ортега в Нікарагуа, теж грають м’язами цензури. Навіть президент США Дональд Трамп все частіше вдається до демонізації преси, називаючи її «ворогом народу». Сила американської Першої поправки і незалежних судів не завадили йому йти влаштовувати такі неліберальні випади. Однак, його риторика дала підтримку автократам в інших країнах, які ухвалили закон про заборону «фейкових новин» і кинулися переслідувати з його допомогою політичних опонентів.

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Дані Freedom House вказують на те, що свобода преси все більше стає розкішшю, доступною лише Заходу. Скандинавські країни продовжують лідирувати в цьому показнику у світі. Західна Європа лишається вільною, попри кілька сумнівних епізодів. Лише кілька світлих плям спостерігаються в інших регіонах світу. Там, де диктаторські режими були ослаблені чи силою повалені, як наприклад у Афганістані і М’янмі, ЗМІ отримали свободу, хоча до стандартів заможних країн їм ще далеко. Туніс після «Арабської весни» піднявся на 30 щаблів вище. Але в сусідньому Єгипті, де до влади прийшов генерал Абдель-Фаттах аль-Сісі, ситуація дуже погана.

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У Південній Америці теж стан ЗМІ погіршився. Freedom House більше не вважає Еквадор і Венесуелу країнами зі свободою преси. Негативні тенденції спостерігаються в Аргентині, Бразилії і Колумбії, які тепер стоять за крок до того, щоб їх занесли до когорти «не вільних».

Лише 13% населення світу мають доступ до вільної преси. Туреччина, Росія і деякі країни Східної Європи, такі як Угорщина і Польща, продемонстрували найбільше скорочення свободи ЗМІ у світі, оскільки там політики взяли під контроль телеканали, підривають новинні організації і фінансують політично лояльні редакції.