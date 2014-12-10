Польща хоче створити власну систему протиповітряної та протиракетної оборони

Як передає кореспондент УНІАН про це заявив президент Польщі Броніслав Коморовський після засідання Ради національної безпеки у середу.

”Рада одноголосно назвала пріоритетом серед усіх пріоритетів ідею створення у Польщі власної системи протиповітряної та протиракетної оборони. Ми обговорювали цю проблему з різних точок зору, у тому числі в контексті зміни ситуації із безпекою Польщі та інших країн нашого регіону”, - сказав він.

Коморовський зазначив, що в ході сьогоднішнього засідання Ради нацбезпеки польські високопосадовці обговорили реалізацію затвердженої раніше стратегії зміцнення обороноздатності Польщі.

За його словами, серед досягнутих домовленостей було також проведення спеціальних навчань ”Країна 2015”, в рамках яких планується протестувати обороноздатність Польщі.

Читайте такожПрем`єр Польщі привітала Яценюка зі створенням Кабміну та пообіцяла підтримкуГлава польської держави також назвав одним з пріоритетів добитися збільшення фінансування оборонної сфери країни до 2% ВВП з 2016 року, запевнивши, що готовий співпрацювати з цього питання не лише з урядовою коаліцією, а й опозицією.

Як повідомляв УНІАН, Польща мала стати однією із країн, де планувалося розмістити елементи створюваної США системи протиповітряної оборони (ПРО), проти чого різко виступає Російська Федерація, котра заявляє, що ця система загрожуватиме її безпеці.