Помпео пояснив мовчання про переговори Путіна і Трампа

Він зазначив, що в майбутньому можуть пройти чергові особисті переговори, за результатами яких необхідно досягти реального прогресу».

Державний секретар Майк Помпео під час слухань у комітеті сенату з закордонних справ заявив, що американська влада не розкривають деталей переговорів президента Росії Володимира Путіна і лідера Сполучених Штатів Дональда Трампа, щоб не нашкодити майбутнім переговорам.

«Це дуже важливе рішення з приводу того, наскільки можна бути відкритими з приводу приватних переговорів. Адже у вас можуть бути очікування, що будуть інші переговори тет-а-тет...», — сказав Помпео.

Він зазначив, що в майбутньому можуть пройти чергові особисті переговори, за результатами яких необхідно досягти реального прогресу».

Держсекретар додав, що мовчання про деталі особистої бесіди Путіна і Трампа аналогічно рішенню щодо збереження в таємниці подробиць зустрічі тет-а-тет американського президента і північнокорейського лідера Кім Чен Ина.

Раніше повідомлялося, що Трамп відклав нову зустріч з Путіним через «російського справи».