Усміхнений серед зелені: Кім Чен Ин прогулявся розсадником рослин у КНДР (фоторепортаж)

15:23, 24 липня 2018
Світ
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Кім Чен Ин влаштував відвідини розсадника рослин.

Саме такі фото без дати оприлюднило Центральне інформаційне агентство Кореї, пише ТСН.

На них Кім Чен Ин в оточенні чиновників та працівників розсадника рослин прогулюється зеленими насадженнями та дає вказівки своїм підлеглим.

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Розсадник розміщений у провінці Канвон.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що лідер КНДР Кім Чен Ин, ймовірно, віддав перевагу зустрічі з держсекретарем США Майком Помпео відвідуванню картопляної ферми. 

В ході своєї поїздки в КНДР Помпео не зустрівся з Кім Чен Ином, хоча спочатку Білий дім таку зустріч анонсував. 

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Теги: #КНДР#Кім Чен Ин