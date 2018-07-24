Усміхнений серед зелені: Кім Чен Ин прогулявся розсадником рослин у КНДР (фоторепортаж)

Північнокорейський лідер навіть роздавав вказівки своїм підлеглим під час прогулянки.

Кім Чен Ин влаштував відвідини розсадника рослин.

Саме такі фото без дати оприлюднило Центральне інформаційне агентство Кореї, пише ТСН.

На них Кім Чен Ин в оточенні чиновників та працівників розсадника рослин прогулюється зеленими насадженнями та дає вказівки своїм підлеглим.

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Розсадник розміщений у провінці Канвон.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що лідер КНДР Кім Чен Ин, ймовірно, віддав перевагу зустрічі з держсекретарем США Майком Помпео відвідуванню картопляної ферми.

В ході своєї поїздки в КНДР Помпео не зустрівся з Кім Чен Ином, хоча спочатку Білий дім таку зустріч анонсував.