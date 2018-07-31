Вбивство російських журналістів в Африці: автомобіль загиблих розстріляли із засідки, водій вижив
Мер центральноафриканского міста Сібю Генрі Депель (Henri Depele) розповів нові подробиці вбивства іноземних журналістів. За його словами, водій автомобіля жертв пережив напад, а в інциденті загинули двоє росіян і один українець
Як повідомляє Reuters, міський голова розповів, що невідомі очікували автомобіль з іноземцями в засідці.
Читайте такожЗагиблі в ЦАР російські журналісти прямували на базу з військовими РФ - ЗМІ
Згідно з поясненнями водія, автомобіль знаходився у 23 кілометрах від Сібю, коли із-за кущів з'явилися озброєні люди та відкрили вогонь. Три журналісти загинули миттєво.
В той же час джерела в поліції на умовах анонімності розповіли журналістам, що влада знайшли на одному з вбитих російську прес-карту і авіаквитки рейсом з Москви до Касабланки і з Касабланки до Бангі, столиці ЦАР.
Раніше стало відомо, що у Центральноафриканській Республіці вбито три людини, двоє з них, судячи за знайденими прес-картами, були співробітниками російської газети «Известия». Точних даних щодо третього у посольства РФ в країні не було.
Пізніше ЗМІ повідомили, що загиблих опізнали. Убитими в ЦАР виявились журналіст Орхан Джемаль, оператор Кирило Радченко і режисер Олександр Расторгуєв. Вони знімали в Африці фільм про роботу російської ПВК «Вагнер».
При цьому російська газета «Известия» заявила, що її журналістів в ЦАР останнім часом не було. У місті Сібю базується батальйон ЦАР, озброєний Москвою.