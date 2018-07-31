Вбивство російських журналістів в Африці: автомобіль загиблих розстріляли із засідки, водій вижив

За інформацією місцевої влади, один із загиблих може бути українцем.

Мер центральноафриканского міста Сібю Генрі Депель (Henri Depele) розповів нові подробиці вбивства іноземних журналістів. За його словами, водій автомобіля жертв пережив напад, а в інциденті загинули двоє росіян і один українець

Як повідомляє Reuters, міський голова розповів, що невідомі очікували автомобіль з іноземцями в засідці.

Читайте такожЗагиблі в ЦАР російські журналісти прямували на базу з військовими РФ - ЗМІ

Згідно з поясненнями водія, автомобіль знаходився у 23 кілометрах від Сібю, коли із-за кущів з'явилися озброєні люди та відкрили вогонь. Три журналісти загинули миттєво.

В той же час джерела в поліції на умовах анонімності розповіли журналістам, що влада знайшли на одному з вбитих російську прес-карту і авіаквитки рейсом з Москви до Касабланки і з Касабланки до Бангі, столиці ЦАР.

Раніше стало відомо, що у Центральноафриканській Республіці вбито три людини, двоє з них, судячи за знайденими прес-картами, були співробітниками російської газети «Известия». Точних даних щодо третього у посольства РФ в країні не було.

Пізніше ЗМІ повідомили, що загиблих опізнали. Убитими в ЦАР виявились журналіст Орхан Джемаль, оператор Кирило Радченко і режисер Олександр Расторгуєв. Вони знімали в Африці фільм про роботу російської ПВК «Вагнер».

При цьому російська газета «Известия» заявила, що її журналістів в ЦАР останнім часом не було. У місті Сібю базується батальйон ЦАР, озброєний Москвою.