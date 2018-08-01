У Японії створили секретаріати з питань передачі трону

В їхні обов'язки входить сприяння створенню спеціальної комісії, яка займеться плануванням супутніх передачі трону церемоній, а також забезпеченням координації.

Спеціальні секретаріати, відповідальні за контроль приготувань до прижиттєвої передачі Хризантемового трону імператора Акіхіто його спадкоємцю принцу Нарухіто, були створені при уряді та МЗС Японії.

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Секретаріат при уряді буде складатися з 26 осіб. В його обов'язки входить сприяння створенню спеціальної комісії, яка займеться плануванням супутніх передачі трону церемоній, а також забезпеченням координації між різними відомствами, передає kommersant.ru.

«Секретаріат при МЗС Японії буде співпрацювати зі створеним при кабінеті міністрів секретаріатом у справах про передачу трону і займеться підготовкою до церемонії з нагоди зведення на престол за участю іноземних гостей, яка відбудеться 22 жовтня 2019 року», - йдеться в прес-релізі МЗС. Чисельність співробітників секретаріату при міністерстві не уточнюється.

Імператор Японії Акіхіто зречеться престолу на користь кронпринца Нарухіто 30 квітня 2019 року. Востаннє таке відбувалося в 1817 році. Акіхіто є 125-м імператором Японії, він править з 1989 року. Нарухіто має зайняти престол 1 травня 2019 року.