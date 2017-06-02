В Японії ухвалили закон про зречення імператора

Нижня палата японського парламенту у п'ятницю, 2 червня, підтримала законопроект, який дозволить імператору Акіхіто зректися престолу, пише DW.

Наступного тижня щодо законопроекту мають проголосувати у верхній палаті парламенту. Після цього буде визначено графік зречення, що має відбутися протягом трьох років. За інформацією джерел японської інформагенції Kyodo, найімовірніше зречення відбудеться у грудні 2018 року, коли Акіхіто виповниться 85 років. Замість нього посаду імператора обійме кронпринц Нарухіто, якому нині 57 років.

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Акіхіто сам просив про можливість відмовитися від престолу, оскільки стан його здоров'я може завадити виконанню обов'язків. Акіхіто став імператором у 1989 році і є першим японським монархом, якому офіційно не приписують божественну природу. Він також має стати першим за останні 200 років монархом, який зречеться престолу. Востаннє престолу зрікався імператор Кокаку у 1817 році.

Імператорська династія Японії має найдовшу монаршу історію в світі і триває вже понад 2600 років. Нині особа імператора виконує здебільшого символічні функції в державному устрої Японії.