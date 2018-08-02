У Мексиці назвали причину падіння літака з сотнею пасажирів на борту

Під час зльоту у літак вдарив потужний порив вітру, через що лайнер втратив швидкість і зачепив землю крилом.

Падіння пасажирського літака авіакомпанії Aeromexico в Мексиці з більш ніж 100 людьми на борту, сталося під час сильного шторму.

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Серйозні травми отримав пілот - у нього опіки, повідомляє Time з посиланням на місцевих чиновників.

Губернатор штату Дуранго Хосе Айспіро розповів, що під час зльоту у літак вдарив потужний порив вітру, через що лайнер втратив швидкість і зачепив землю лівим крилом. Після того літак впав у полі в горизонтальному положенні, це дозволило активувати надувні трапи, з допомогою яких пасажири і члени екіпажу залишили лайнер, перш ніж він загорівся.

Директор агентства цивільної оборони міста Дуранго Ісраель Солано Меджия розповів місцевим ЗМІ, що літак впав всього за кілька сотень метрів від кінця злітно-посадкової смуги. За його словами, ніс літака взяв на себе основний удар, тому серйозно постраждав пілот.

За словами губернатора штату, пілот і ще один чоловік знаходяться у важкому, але стабільному стані. Чиновник додав, що всього в лікарні було доставлено 49 осіб, і більшість з них отримали незначні травми.

"На щастя, ми знайшли всіх 103 - тепер ми знаємо, де знаходиться кожен - це дає нам велике заспокоєння", - сказав Айспіро.

Раніше повідомлялося, що в літаку перебувала 101 людина: 97 пасажирів і чотири члени екіпажу. Але губернатор сказав, що в лайнері були ще двоє неповнолітніх, які не були включені в список пасажирів.