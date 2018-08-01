У Мексиці розбився пасажирський літак зі 101 людиною на борту

За даними ЗМІ, ніхто не загинув, велика частина пасажирів після падіння покинула салон літака самостійно.

У Мексиці пасажирський літак розбився незабаром після зльоту з аеропорту міста Вікторія-де-Дуранго. На борту перебувало 97 пасажирів і чотири члени екіпажу. Літак повинен був виконати рейс в Мехіко.

Представник влади штату заявив, що літак здійснив «вимушену посадку» і що, за неофіційними даними, загиблих немає, але є багато потерпілих, передає Meduza.

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Як повідомляє Бі-бі-сі, велика частина пасажирів покинула салон літака самостійно. У шосе поряд з місцем аварії бачили пасажирів, які просили про допомогу.

Як повідомляв УНІАН, раніше в швейцарських Альпах розбився легкомоторний літак: четверо людей загинули.